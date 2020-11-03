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Эксперт рассказал, как изменилась покупательная способность украинцев в 2020 году

Эксперт рассказал, как изменилась покупательная способность украинцев в 2020 году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Покупательная способность граждан, которую можно сравнить с реальной заработной платой, в начале года из-за карантина упала, а до конца 2020 года должна иметь положительный показатель, хотя есть несколько рисков. Об этом в комментарии УНН сказал экономист, координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов.

"Покупательная способность - ее лучше, в принципе, измерять темпами роста доходов людей. И это в значительной степени зависит от тех показателей, которые публикует Государственная служба статистики. Соответственно, наиболее точны эти показатели по отношению к реальной заработной плате... Как раз вышла, буквально накануне статистика о реальной заработной плате за сентябрь месяц... Обязательно надо сравнивать с соответствующим периодом прошлого года и считать это в реальном измерении, то есть с поправкой на инфляцию. Инфляция у нас на сегодняшний день остается низкой, это ключевой фактор того, что реальная заработная плата высокая. Она сейчас составляет 9,7 в годовом измерении в Украине", - сказал Андрей Блинов.

Он отметил, что ключевая причина в том, что инфляция составляет 2,3%.

"Это небольшой показатель, он даже ниже, чем коридор, который таргетирует Национальный банк Украины. И, соответственно, есть прогноз НБУ о том, что инфляция в конце года - официальное число не более 4%. То есть, можно говорить о том, что по итогам года реальная заработная плата примерно изменится где-то на 6-7% с учетом этого определенного ускорения инфляции в конце 2020 года. Сейчас, повторю, темп 9,7. Конечно, есть большой вопрос относительно того, что происходит с доходами граждан, не подпадающими под отчетность о заработных платах. А это большая часть населения страны, так как статистика Госстата - она показывает только 7 млн человек в Украине", - отметил эксперт.

По его словам, точных данных обо всех категориях нет, потому что значительная часть людей находится или в теневой экономике, или они объективно не показываются.

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"Есть номинальная статистика, пока она по второму кварталу, о том, что совокупные доходы украинцев в реальном измерении, они сократились на 7,3%. Но это было во втором квартале, и это касалось всех граждан, не только работающих. И здесь важное влияние имел именно не столько сам коронавирус, сколько карантин, который внедрялся тотальный в марте-мае. На сегодняшний день более свежей статистики нет, потому что, в частности, был третий квартал. Соответственно, пока точно говорить об этом нельзя, хотя в принципе, исходя из того, что заработная плата реальная растет, в определенной степени доходы сейчас уже должны вернуться в реальном измерении в положительную зону", - добавил Блинов.

Он отметил, что все эксперты и НБУ говорят о том, что риски очень высоки.

"Первый, это именно риск того, что пандемия может повторно приводить к локдауну или подобным каким-то мерам, которые дестимулируют потребительскую, а также предпринимательскую активность. Это действительно один из ключевых рисков, которые есть. Конечно, остаются такие риски, как... Отрицательное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность и сотрудничество с международными организациями. Всегда остается эскалация военного конфликта, фактуального, то есть, об этом нужно помнить. И не снижать риск того, что распространение коронакризиса, оно и по миру может создавать, включая глобальные изменения климата, и риск протекционизма. Собственно, изменения цен на продукты питания и другие продукты украинского экспорта и импорт", - сказал Андрей Блинов.

По его словам, на сегодняшний день ключевым фактом является то, что именно реальные заработные платы растут, и именно инфляция низкая в 2020 году.

"К концу года ожидается 4,1%, соответственно, в принципе, можно говорить о том, что несмотря на то, что год кризисный, по реальным доходам граждан Украины может выйти в плюс, то есть на небольшой даже положительный показатель", - добавил эксперт.

Напомним, эксперт рассказал, как будут покрывать дефицит госбюджета без транша МВФ.

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