Эксперт рассказал, как уберечь свою электронную почту от хакеров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Каждый пользователь различных ресурсов в Интернете может стать жертвой хакера. О том, что делать, чтобы вашу электронную почту и аккаунт не взломали рассказал исполнительный директор IT Dnipro Community Евгений Гостищев в ответ на запрос УНН.
"Не используйте тот же пароль для почты и всех соцсетей - обычно пароль ломают массово и везде именно из-за этой ошибки. К почтовому ящику обязательно привяжите еще какую-то почту, резервную, а также номер мобильного телефона - обычно Google предлагает пересмотреть настройки безопасности, просто поверьте Google: это действительно важно", - рассказал Гостищев.
По его словам, можно установить двухфакторную аутентификацию в Google-аккаунте: чтобы зайти в почту или другие сервисы, надо будет ввести пароль и код с sms.
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"Никогда не открывайте ничего подозрительного, спам - это помойка, к тому же опасная, потому что может содержать ссылки на фишинговые сайты (это мошеннические веб-ресурсы, которые выманивают реквизиты платежных карточек под видом оказания услуг, которые не существуют, или веб-ресурсы организаций, которым пользователь доверяет, они имеют целью сбор реквизитов платежных карточек для дальнейшей кражи денежных средств со счетов владельцев платежных карточек ред). Мы же не роемся в помойке - вот и спам надо удалять, не открывая", - отметил Гостищев.
Также он не советует авторизоваться через соцсети на подозрительных сайтах - например, таких, где вы проходите различные интересные онлайн-тесты или загружаете бесплатную музыку.
"(Кроме того - ред.) пользоваться Одноклассниками, Mail.Ru, Яндекс, Вконтакте по указу № 133/2017 и решению СНБО запрещено не зря: российские спецслужбы имеют доступ к этим сайтам, а следовательно, и к вашей персональной информации", - добавил он.
Напомним, разработанное российской компанией приложение FaceApp, что в последнее время набирает популярность среди пользователей социальных сетей, может нарушать конфиденциальность пользователей.