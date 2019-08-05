Эксперт рассказал, как уберечь свою электронную почту от хакеров

КИЕВ. 31 июля. УНН. Каждый пользователь различных ресурсов в Интернете может стать жертвой хакера. О том, что делать, чтобы вашу электронную почту и аккаунт не взломали рассказал исполнительный директор IT Dnipro Community Евгений Гостищев в ответ на запрос УНН.