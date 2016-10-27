Эксперт рассказал об опасностях маневрирования украинскими АЭС

"Здесь надо понимать, как работает атомная станция: у нас идет реакция от реактора, и задача оператора постоянно поддерживать с ней контроль, чтобы она не превратилась в чрезвычайное явление, то есть, чтобы эта реакция была контролируема.

Обычно, наиболее сложные моменты в работе реактора - это его запуск и вывод на соответствующую мощность. Проблемы с тем, что когда вы начинаете маневрировать, вам постоянно нужно менять мощности реактора, и это делает реакцию нестабильной. Появляется риск, что что-то пойдет не так.

Реакторы, которые работают у нас, они работают так, что их вывели на какую-то мощность и они на такой мощности работают постоянно.

В общем, есть определенные возможности регулирования, не только мощности самого реактора, а уже дополнительными технологиями регулируется энергия пара в турбине... И так сделано в некоторых странах. Например, во Франции, где сделали ставку на энергетику. Там такое практикуют, но сразу реакторы строились с идеей, что они будут эксплуатироваться в таком режиме", - рассказал он.

Что касается реакторов на украинских АЭС, то по словам эксперта, они не строились под маневрирования.

"Это уже попытка добавить новые технологические решения в программу которая работает, но проблема в том, что атомная станция очень сложная система. Ведь там атомная реакция, которая может выйти из-под контроля - все это несет чрезвычайные риски. Там сложная система охлаждения, большое количество насосов, поэтому когда вы делаете сложную систему еще сложнее, то появляются возможности, что чтото может пойти не так. Даже сейчас уже есть информация о всяких инцидентах. Время от времени проверяют системы, а они работают не так как планировалось...", - добавил он.

По словам А.Пасюка одним из рисков маневрирования АЭС есть возможность выхода радиоактивных газов.

"Что может пойти не так? Может перегреться реактор. Задача атомных станций постоянно охлаждать реактор, и все построено вокруг этого. Чтобы реакция шла с такой скоростью, чтобы тепло, которое выделяется можно было вывести в виде пара и подать его на турбину, - и таким образом возникнет электроэнергия. Но, если вы не можете охлаждать с достаточной скоростью, то это приведет к аварии, так топки сборки начнут плавиться. И следующим шагом уже идет расплав и разгерметизация реактора... А это уже авария. Если даже радиоактивный материал не вышел за пределы контейнера (такое сооружение), то там, конечно, будут радиоактивные газы с небольшим количеством выходить. Далее вы получите реактор, с которым непонятно что делать. То есть он просто будет стоять пока кто-то не придумает. Хотя постоянно придумываются идеи, как это предотвратить, однако на примере Фокусимы видно что радиоактивные материалы затем с водой начинают вымываться в окружающую среду", - пояснил А.Пасюк.

Напомним, как сообщал УНН, в своем Плане действий на 2016 год Кабинет Министров Украины запланировал до 31 декабря ввести маневрирование энергоблоками атомных станций для суточного регулирования мощности объединенной энергосистемы.

Также напомним, по данным экспертов, энергоблоки наших АЭС не спроектированы под маневровые режимы.

При этом, в "Энергоатоме" заявили, что для работы в маневровом режиме необходимо минимум 2 года, чтобы подготовить к этому АЭС.

На сегодня, из-за нехватки ресурса, украинские АЭС работают в режиме ограничений.

В течение первого полугодия Украина заплатила РФ за ядерное топливо более 130 млн долл.

Вместе с тем, Украина имеет значительные запасы урана, и в условиях привлечения частных инвестиций, может нарастить объемы добычи собственного урана до уровня обеспечения собственных нужд на 100%.