Эксперт дала советы, как инвестировать в коммерческую недвижимость в жилом районе

"Вы покупаете просто помещение определенного метража. Важнее просчитать, чего именно не хватает жителям этого дома/микрорайона - аптеки, магазина, парикмахерской или детсада? И с учетом этих знаний планировать будущий бизнес. Если говорить об открытии кафе или магазина, хорошо бы учитывать, где будет вход, и насколько он будет удобен и доступен для жителей. Если покупатель намерен обустроить детский сад, необходимо понимать, где будет площадка для прогулок детей, насколько он будет безопасным и полезным, как далеко будут стоять и парковаться машины. Учитывать инсоляцию помещения, где будут находиться дети, многое другое", - пояснила эксперт.

Маркова также добавила, что в случае, если речь идет об открытии ресторана, то следует помнить, что после 22:00 шум от заведения не должен нарушать тишину вечернего отдыха.

"Но это уже коммерческие тонкости предпринимателей. Также необходимо обращать внимание на целевое назначение нежилого приобретаемого помещения, это однозначно сэкономит покупателю время и деньги", - резюмировала директор Департамента по продажам и маркетингу ХК "Киевгорстрой".

Если же говорить о жилой недвижимости как объекте для инвестиций, то Маркова считает, что лучше всего инвестировать на начальном этапе строительства, ведь тогда застройщик предлагает самую низкую стоимость квадратного метра.