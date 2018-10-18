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Експерт дала поради, як інвестувати у комерційну нерухомість у житловому районі

Експерт дала поради, як інвестувати у комерційну нерухомість у житловому районі

Київ • УНН

 • 8966 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Більшість новобудов віддають перший і цокольний поверхи під комерційні об’єкти. Які об’єкти комерційної нерухомості найвигідніше купувати та що потрібно враховувати, збираючись купити такий об’єкт під власний бізнес, пояснила директор Департаменту з продажу та маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, пише УНН.

"Ви купуєте просто приміщення певного метражу. Важливіше прорахувати, чого саме не вистачає жителям цього будинку/мікрорайону – аптеки, магазину, перукарні або дитсадка? І з урахуванням цих знань планувати майбутній бізнес. Якщо говорити про відкриття кафе чи магазину, добре б враховувати, де буде вхід, і наскільки він буде зручний і доступний для жителів. Якщо покупець має намір облаштувати дитсадок, необхідно розуміти, де буде майданчик для прогулянок дітей, наскільки він буде безпечним і корисним, як далеко стоятимуть і паркуватимуться машини. Враховувати інсоляцію приміщення, де перебуватимуть діти, багато іншого", - пояснила експерт.

Маркова також додала, що у випадку, якщо йдеться про відкриття ресторану, то варто пам’ятати, що після 22:00 шум від закладу не повинен порушувати тишу вечірнього відпочинку.

"Але це вже комерційні тонкощі підприємців. Також необхідно звертати увагу на цільове призначення нежитлового приміщення, що купується, це однозначно заощадить покупцеві час і гроші", - резюмувала директор Департаменту з продажу та маркетингу ХК "Київміськбуд".

Якщо ж говорити про житлову нерухомість як об’єкт для інвестицій, то Маркова вважає, що краще всього інвестувати на початковому етапі будівництва, адже тоді забудовник пропонує найнижчу вартість квадратного метра.

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