Экс-проректора столичного вуза подозревают в хищении почти 8,7 млн грн при закупке электроэнергии
Киев • УНН
Бывшего первого проректора столичного вуза и руководителя частной компании подозревают в завладении почти 8,7 млн грн бюджетных средств. Они искусственно завышали стоимость электроэнергии через дополнительные соглашения в 2022 году.
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему первому проректору одного из столичных высших учебных заведений и руководителю частной компании в завладении почти 8,7 млн гривен бюджетных средств при закупке электроэнергии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора раскрыто завладение бюджетными средствами при закупке электроэнергии для одного из столичных высших учебных заведений
По данным следствия, в течение 2022 года тогдашний первый проректор вуза и руководитель частной компании искусственно увеличивали стоимость электроэнергии путем заключения дополнительных соглашений. При этом реального удорожания на рынке, которое могло бы обосновать повышение цены, не было.
В результате таких действий стоимость поставленной электроэнергии была необоснованно завышена, а частная компания получила почти 8,7 млн грн бюджетных средств.
Чтобы придать схеме вид законной, ее участники, по версии следствия, организовали подготовку и подписание договоров, дополнительных соглашений, писем и актов приема-передачи. Также они давали указания о перечислении средств на счета компании.
Во время обысков в Киеве и Киевской области правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и документы, которые могут иметь доказательственное значение в уголовном производстве.
Бывшему первому проректору высшего учебного заведения и руководителю частной компании сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
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