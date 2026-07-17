Директора психоневрологического интерната в Тернопольской области задержали за торговлю людьми
Киев • УНН
Директор учреждения заставлял людей с психическими расстройствами работать на частных хозяйствах и стройках. Деньги за их труд получал он лично.
Правоохранители задержали в Тернопольской области директора психоневрологического дома-интерната по подозрению в торговле людьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, руководитель учреждения использовал уязвимое состояние людей в возрасте от 30 до 79 лет с психическими расстройствами.
Людей заставляли работать в частных хозяйствах, на стройках и убирать кладбища. За день такой работы "заказчики" платили от 150 до 450 гривен - деньги получал директор
Как установили следователи, клиенты договаривались с ним о виде и времени работ, передавали деньги, после чего он приказывал персоналу выпускать жителей интерната за пределы учреждения.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом с использованием служебного положения).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
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