Э.Свитолина вышла в финал теннисного турнира Taiwan Open

Первая сеяная соревнований украинка Элина Свитолина противостояла 93 ракетке мира Мэнди Минелле из Люксембурга. Оппонентке харьковчанки не удалось навязать надлежащей борьбы - матч завершился в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Противостояние завершилось за 1 час и 9 минут.

Добавим, что в другой баталии китаянка Шуай Пен разобралась с Луцией Шафаржовой из Чехии - 6:4, 6:2, и станет соперницей Э.Свитолины в матче за трофей.