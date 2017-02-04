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Э.Свитолина вышла в финал теннисного турнира Taiwan Open

Киев • УНН

 • 10461 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. На теннисном женском турнире Taiwan Open, который проходит в Тайване, состоялись полуфинальные поединки, сообщает корреспондент УНН.

Э.Свитолина вышла в финал теннисного турнира Taiwan Open

Первая сеяная соревнований украинка Элина Свитолина противостояла 93 ракетке мира Мэнди Минелле из Люксембурга. Оппонентке харьковчанки не удалось навязать надлежащей борьбы - матч завершился в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Противостояние завершилось за 1 час и 9 минут.

Добавим, что в другой баталии китаянка Шуай Пен разобралась с Луцией Шафаржовой из Чехии - 6:4, 6:2, и станет соперницей Э.Свитолины в матче за трофей.

Украинские Национальные Новости

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