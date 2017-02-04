Е.Світоліна вийшла у фінал тенісного турніру Taiwan Open
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. На тенісному жіночому турнірі Taiwan Open, що проходить у Тайвані, відбулися півфінальні поєдинки, українка вийшла у фінал, повідомляє кореспондент УНН.
Першій сіяній змагань українці Еліні Світоліній протистояла 93 ракетка світу Менді Мінелла із Люксембургу. Опонентці харків'янки не вдалося нав'язати належної боротьби – матч завершився у двох сетах з рахунком 6:3, 6:2.
Протистояння завершилося за 1 годину та 9 хвилин.
Додамо, що в іншій баталії китаянка Шуай Пен розібралася із Луцією Шафаржовою з Чехії – 6:4, 6:2, та стане суперницею Е.Світоліної у матчі за трофей.