Э.Свитолина прокомментировала успешное выступление в начале 2017

"Я лучший игрок страны? Это заставляет меня гордиться, но, конечно, есть и давление из-за ожидания. Ожидания повышаются, когда я играю дома, например, в Кубке Федерации, но это происходит не очень часто", - отметила спортсменка.

Также Э.Свитолина отметила, что не знает правил подсчета чемпионской гонки: "Если честно, то я особо не знаю правил чемпионской гонки "Road to Singapore". Знаю только, что я вторая, но это только начало сезона. И вообще не хочу зацикливаться на рейтингах. Конечно, попадание в топ-10 это очень здорово и для меня, и для моей страны. Сейчас стараюсь концентрироваться на своей игре и улучшать ее с каждым днем​​".

Кроме того, десятая ракетка мира не захотела называть и выделять лучший матч в своей карьере.

"Даже не хочу думать о таких вещах. Я шла к этому моменту многие годы, чтобы быть на вершине своей игры и оставаться там, поэтому очень важно сохранить динамику в игре и стабильность выступлений. Мне удалось улучшить некоторые вещи в моей игре, над которыми я работала несколько лет и постараюсь это сохранить", - добавила Э.Свитолина.

Напомним, что в нынешнем сезоне Э.Свитолина торжествовала на теннисных соревнованиях в Дубае и Тайване.