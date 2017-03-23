Е.Світоліна прокоментувала успішний виступ на початку 2017 року

ukru
27 березня, 18:53 • 84627 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 109280 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 119122 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 127481 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 179505 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 123649 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 111357 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134573 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121527 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123541 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.7 м/с
86 %
753 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Запоріжжі палає об'єкт інфраструктури та дачні будинки після атаки рф

У Запоріжжі палає об'єкт інфраструктури та дачні будинки після атаки рф

27 березня, 19:45 • 25002 перегляди
На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

27 березня, 20:15 • 32168 перегляди
У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

27 березня, 20:36 • 22988 перегляди
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 28436 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 20410 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 84633 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 131609 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 179508 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 202008 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 213112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 87217 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 117288 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 143249 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132849 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 163345 перегляди
Актуальне
Е.Світоліна прокоментувала успішний виступ на початку 2017 року

Е.Світоліна прокоментувала успішний виступ на початку 2017 року

Київ • УНН

 • 11296 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала успішний виступ на початку 2017 року, повідомляє УНН з посиланням на портал Tennisworldusa.

"Я кращий гравець країни? Це змушує мене пишатися, але, звичайно, є і тиск через очікування. Очікування підвищуються, коли я граю вдома, наприклад, в Кубку Федерації, але це відбувається не дуже часто", - наголосила спортсменка.

Також Е.Світоліна зазначила, що не знає правил підрахунку чемпіонської гонки: "якщо чесно, то я особливо не знаю правил чемпіонської гонки "Road to Singapore". Знаю тільки, що я друга, але це тільки початок сезону. І взагалі не дуже хочу зациклюватися на рейтингах. Звичайно, потрапляння в топ-10 це дуже здорово і для мене , і для моєї країни. Зараз намагаюся концентруватися на своїй грі і покращувати її з кожним днем ".

Окрім того, десята ракетка світу не захотіла називати та виділяти найкращий матч в своїй кар'єрі.

"Навіть не хочу думати про такі речі. Я йшла до цього моменту багато років, щоб бути на вершині своєї гри і залишатися там, тому дуже важливо зберегти динаміку в грі та стабільність виступів. Мені вдалося поліпшити деякі речі в моїй грі, над якими я працювала кілька років і постараюся це зберегти", - додала Е.Світоліна.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Е.Світоліна тріумфувала на тенісних змаганнях в Дубаї та Тайвані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$276.69
Brent
$73.21
Bitcoin
$86,321.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,113.52
Ethereum
$1,935.82