Е.Світоліна прокоментувала успішний виступ на початку 2017 року

"Я кращий гравець країни? Це змушує мене пишатися, але, звичайно, є і тиск через очікування. Очікування підвищуються, коли я граю вдома, наприклад, в Кубку Федерації, але це відбувається не дуже часто", - наголосила спортсменка.

Також Е.Світоліна зазначила, що не знає правил підрахунку чемпіонської гонки: "якщо чесно, то я особливо не знаю правил чемпіонської гонки "Road to Singapore". Знаю тільки, що я друга, але це тільки початок сезону. І взагалі не дуже хочу зациклюватися на рейтингах. Звичайно, потрапляння в топ-10 це дуже здорово і для мене , і для моєї країни. Зараз намагаюся концентруватися на своїй грі і покращувати її з кожним днем ".

Окрім того, десята ракетка світу не захотіла називати та виділяти найкращий матч в своїй кар'єрі.

"Навіть не хочу думати про такі речі. Я йшла до цього моменту багато років, щоб бути на вершині своєї гри і залишатися там, тому дуже важливо зберегти динаміку в грі та стабільність виступів. Мені вдалося поліпшити деякі речі в моїй грі, над якими я працювала кілька років і постараюся це зберегти", - додала Е.Світоліна.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Е.Світоліна тріумфувала на тенісних змаганнях в Дубаї та Тайвані.