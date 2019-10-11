Джулиани обнародовал вероятное доказательство сговора представителей Демпартии США и украинских чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал электронную переписку между представителями Национального комитета Демократической партии США (DNC), которая, по его мнению, говорит о сговоре между украинскими должностными лицами и DNC/штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон, сообщает УНН со ссылкой на страницу Джулиани в Twitter.
В сообщении идет речь о переписке между Али Калупа (консультант DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC) от 3 мая 2016 года, в которой они обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society. Один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффымм, вероятно, по делу Пола Манафорта (в то время председатель предвыборного штаба Дональда Трампа).
Следует отметить, что Джулиани получил эту переписку с открытой базы Wikileaks, документов, полученных благодаря кибератаке на серверы Демократической партии США.
Напомним, в США объявили об аресте двух бизнесменов из Флориды, которые имеют украинские и белорусские корни Льва Парнаса и Игоря Фрумана по обвинению в незаконном финансировании иностранными средствами избирательной кампании президента США Дональда Трампа.
BREAKING NEWS: This email exchange between Ali Chalupa (Consultant for the DNC) and Luis Miranda (Comms Director for the DNC) dated 5/3/16, is one of many instances proving collusion between Ukrainian officials and DNC/Clinton campaign. pic.twitter.com/7eoRXk6DDv— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) October 10, 2019