Джулиани обнародовал вероятное доказательство сговора представителей Демпартии США и украинских чиновников

В сообщении идет речь о переписке между Али Калупа (консультант DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC) от 3 мая 2016 года, в которой они обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society. Один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффымм, вероятно, по делу Пола Манафорта (в то время председатель предвыборного штаба Дональда Трампа).

Следует отметить, что Джулиани получил эту переписку с открытой базы Wikileaks, документов, полученных благодаря кибератаке на серверы Демократической партии США.

Напомним, в США объявили об аресте двух бизнесменов из Флориды, которые имеют украинские и белорусские корни Льва Парнаса и Игоря Фрумана по обвинению в незаконном финансировании иностранными средствами избирательной кампании президента США Дональда Трампа.

BREAKING NEWS: This email exchange between Ali Chalupa (Consultant for the DNC) and Luis Miranda (Comms Director for the DNC) dated 5/3/16, is one of many instances proving collusion between Ukrainian officials and DNC/Clinton campaign. pic.twitter.com/7eoRXk6DDv

