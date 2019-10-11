Джуліані оприлюднив ймовірний доказ зговору представників Демпартії США і українських посадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані оприлюднив електронну переписку між представниками Національного комітету Демократичної партії США (DNC), яка, на його думку, говорить про зговір між українськими посадовцями і DNC/штабом передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Джуліані у Twitter.
У повідомленні йдеться мова про переписку між Алі Калупа (консультант DNC) і Луїсом Міранда (директором з комунікацій DNC) від 3 травня 2016 року, у якій вони обговорюють делегацію з 68 українських журналістів-розслідувачів, які приїхали до США на форум Open World Society. Один з представників DNC повідомив, що познайомив журналістів з Майклом Ісікоффим, ймовірно, у справі Пола Манафорта (на той час голова передвиборчого штабу Дональда Трампа).
Слід зазначити, що Джуліані отримав цю переписку з відкритої бази Wikileaks, документів, що були отримані завдяки кібератаці на сервери Демократичної партії США.
Нагадаємо, у США оголосили про арешт двох бізнесменів з Флориди, які мають українські і білоруські корені Лева Парнаса та Ігоря Фрумана за звинуваченням в незаконному фінансуванні іноземними засобами виборчої кампанії президента США Дональда Трампа.
BREAKING NEWS: This email exchange between Ali Chalupa (Consultant for the DNC) and Luis Miranda (Comms Director for the DNC) dated 5/3/16, is one of many instances proving collusion between Ukrainian officials and DNC/Clinton campaign. pic.twitter.com/7eoRXk6DDv— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) October 10, 2019