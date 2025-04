Джуліані оприлюднив ймовірний доказ зговору представників Демпартії США і українських посадовців

У повідомленні йдеться мова про переписку між Алі Калупа (консультант DNC) і Луїсом Міранда (директором з комунікацій DNC) від 3 травня 2016 року, у якій вони обговорюють делегацію з 68 українських журналістів-розслідувачів, які приїхали до США на форум Open World Society. Один з представників DNC повідомив, що познайомив журналістів з Майклом Ісікоффим, ймовірно, у справі Пола Манафорта (на той час голова передвиборчого штабу Дональда Трампа).

Слід зазначити, що Джуліані отримав цю переписку з відкритої бази Wikileaks, документів, що були отримані завдяки кібератаці на сервери Демократичної партії США.

Нагадаємо, у США оголосили про арешт двох бізнесменів з Флориди, які мають українські і білоруські корені Лева Парнаса та Ігоря Фрумана за звинуваченням в незаконному фінансуванні іноземними засобами виборчої кампанії президента США Дональда Трампа.

BREAKING NEWS: This email exchange between Ali Chalupa (Consultant for the DNC) and Luis Miranda (Comms Director for the DNC) dated 5/3/16, is one of many instances proving collusion between Ukrainian officials and DNC/Clinton campaign. pic.twitter.com/7eoRXk6DDv

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) October 10, 2019