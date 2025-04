Джорджа Буша-старшего похоронили в Техасе

Буш-старший похоронен на участке рядом со зданием библиотеки, там покоится супруга экс-президента Барбара Буш, а также их дочь Робин, которая в 1953 году умерла в возрасте трех лет. Бывшая первая леди США ушла из жизни в апреле, ей было 93 года.

Церемония похорон была закрытой. Гроб с телом Буша-старшего доставили на поезде в сопровождении членов его семьи и близких друзей в Колледж-Стейшен из Хьюстона (штат Техас). Прохождение траурной процессии показывали центральные телеканалы.

Экс-президент оказывал поддержку Техасскому сельскохозяйственному и машиностроительному университету и не раз его посещал.

Прощание с Бушем-старшим проходило в Кафедральном соборе Вашингтона, а также в церкви Святого Мартина в Хьюстоне. В нее же в апреле приезжало около 1,5 тысяч человек, чтобы проститься с Барбарой Буш.

Arriving ⁦@Bush41Library⁩ today after a very moving train trip on ⁦@UnionPacific⁩ #4141 — incredible flyover from the ⁦@USNavy⁩ and ⁦@CVN77_GHWB⁩, and @TAMU Corps of Cadets. Inspiring and humbling. #Remembering41 #Bush41 pic.twitter.com/x1acNim26w

— Jim McGrath (@jgm41) 7 грудня 2018 р.

Напоминаем, церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем прошла на Капитолийском холме американской столицы.