Джорджа Буша-старшого поховали в Техасі

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Колишній глава Білого дому Джордж Буш-старший, який помер минулого тижня у віці 94 років, в четвер був похований на території президентської бібліотеки його імені при Техаському сільськогосподарському та машинобудівному університеті в місті Колледж-Стейшн. Про це повідомив у четвер в Twitter офіційний представник екс-президента Джим Макграт, передає УНН.