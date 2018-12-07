Джорджа Буша-старшого поховали в Техасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Колишній глава Білого дому Джордж Буш-старший, який помер минулого тижня у віці 94 років, в четвер був похований на території президентської бібліотеки його імені при Техаському сільськогосподарському та машинобудівному університеті в місті Колледж-Стейшн. Про це повідомив у четвер в Twitter офіційний представник екс-президента Джим Макграт, передає УНН.
Буш-старший похований на ділянці поряд з будівлею бібліотеки, там спочиває дружина екс-президента Барбара Буш, а також їхня дочка Робін, яка в 1953 році померла у віці трьох років. Колишня перша леді США пішла з життя в квітні, їй було 93 роки.
Церемонія поховання була закритою. Труну з тілом Буша-старшого доставили на поїзді в супроводі членів його сім’ї та близьких друзів в Коледж-Стейшн з Х’юстона (штат Техас). Проходження траурної процесії показували центральні телеканали.
Екс-президент надавав підтримку Техаському сільськогосподарському та машинобудівному університету і не раз його відвідував.
Прощання з Бушем-старшим проходило в Кафедральному соборі Вашингтона, а також в церкві Святого Мартіна в Х’юстоні. У неї ж в квітні приїздило близько 1,5 тисяч чоловік, щоб попрощатися з Барбарою Буш.
Arriving @Bush41Library today after a very moving train trip on @UnionPacific #4141 — incredible flyover from the @USNavy and @CVN77_GHWB, and @TAMU Corps of Cadets. Inspiring and humbling. #Remembering41 #Bush41 pic.twitter.com/x1acNim26w— Jim McGrath (@jgm41) 7 грудня 2018 р.
Нагадуємо, церемонія прощання з 41-м президентом США Джорджем Бушем пройшла на Капітолійському пагорбі американської столиці.