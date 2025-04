Джорджа Буша-старшого поховали в Техасі

Буш-старший похований на ділянці поряд з будівлею бібліотеки, там спочиває дружина екс-президента Барбара Буш, а також їхня дочка Робін, яка в 1953 році померла у віці трьох років. Колишня перша леді США пішла з життя в квітні, їй було 93 роки.

Церемонія поховання була закритою. Труну з тілом Буша-старшого доставили на поїзді в супроводі членів його сім’ї та близьких друзів в Коледж-Стейшн з Х’юстона (штат Техас). Проходження траурної процесії показували центральні телеканали.

Екс-президент надавав підтримку Техаському сільськогосподарському та машинобудівному університету і не раз його відвідував.

Прощання з Бушем-старшим проходило в Кафедральному соборі Вашингтона, а також в церкві Святого Мартіна в Х’юстоні. У неї ж в квітні приїздило близько 1,5 тисяч чоловік, щоб попрощатися з Барбарою Буш.

Arriving ⁦@Bush41Library⁩ today after a very moving train trip on ⁦@UnionPacific⁩ #4141 — incredible flyover from the ⁦@USNavy⁩ and ⁦@CVN77_GHWB⁩, and @TAMU Corps of Cadets. Inspiring and humbling. #Remembering41 #Bush41 pic.twitter.com/x1acNim26w

— Jim McGrath (@jgm41) 7 грудня 2018 р.

Нагадуємо, церемонія прощання з 41-м президентом США Джорджем Бушем пройшла на Капітолійському пагорбі американської столиці.