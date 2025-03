Джоан Роулинг пожертвовала более миллиона долларов украинским детям

Цитата

"Я лично увеличу пожертвования на этот сбор, до 1 миллиона фунтов стерлингов. Спасибо всем, кто уже пожертвовал, вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для наиболее уязвимых детей в Украине", - написала Роулинг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: теннисистка Ястремская пожертвует призовые ВСУ.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling@lumosto do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine.Https://t.Co/XK8yTtB1nl

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 7, 2022