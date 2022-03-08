Джоан Роулінг пожертвувала понад мільйон доларів українським дітям
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Британська письменниця Джоан Роулінг зі своєю благодійною організацією Lumos зібрала для українських дітей, які постраждали від російської агресії, 1 мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 1,3 мільйона доларів). Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
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"Я особисто збільшу пожертви на цей збір, до 1 мільйона фунтів стерлінгів. Дуже дякую всім, хто вже пожертвував, ви даєте можливість Lumos виконувати важливу роботу для найбільш вразливих дітей в Україні", - написала Роулінг.
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I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 7, 2022