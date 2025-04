Джоан Роулінг пожертвувала понад мільйон доларів українським дітям

Цитата

"Я особисто збільшу пожертви на цей збір, до 1 мільйона фунтів стерлінгів. Дуже дякую всім, хто вже пожертвував, ви даєте можливість Lumos виконувати важливу роботу для найбільш вразливих дітей в Україні", - написала Роулінг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: тенісистка Ястремська пожертвує призові ЗСУ.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 7, 2022