Джима замкнула шестерку лучших гонки преследования на этапе Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В австрийском Хохфильцене состоялась женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН.
Одной из украинок и призеров не удалось отстреляться без промахов. По 1-й не закрытой мишени с 20 имели Юлия Джима и Ирина Варвинец, которые финишировали соответственно 6-ю и 15-ю. Таким образом, Джима даже попала в цветочную церемонию награждения.
Вита Семеренко несмотря 3 недостатки на огневых рубежах оказалась сразу за Варвинец - 16-я. Ее сестра Валентина также в топ-20 - 18-(2). Анастасии Меркушино не удалось закрыть две мишени - 22-й результат.
Отметим, что золотую награду получила словачка Анастасия Кузьмина (1) 34: 31,2 мин. На 10,2 с отстала финка Кайса Макаряйнен (2). Тройку призеров замкнула белоруска Дарья Домрачева (1) +11,8 с.
Добавим также, завтрашнюю программу второго этапа Кубка мира закроют две эстафетные гонки.
Напомним, Семеренко в шаге от медали финишировала в спринте в Хохфильцене.