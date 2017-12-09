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Джима замкнула шестерку лучших гонки преследования на этапе Кубка мира

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В австрийском Хохфильцене состоялась женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН.

Одной из украинок и призеров не удалось отстреляться без промахов. По 1-й не закрытой мишени с 20 имели Юлия Джима и Ирина Варвинец, которые финишировали соответственно 6-ю и 15-ю. Таким образом, Джима даже попала в цветочную церемонию награждения.

Вита Семеренко несмотря 3 недостатки на огневых рубежах оказалась сразу за Варвинец - 16-я. Ее сестра Валентина также в топ-20 - 18-(2). Анастасии Меркушино не удалось закрыть две мишени - 22-й результат.

Отметим, что золотую награду получила словачка Анастасия Кузьмина (1) 34: 31,2 мин. На 10,2 с отстала финка Кайса Макаряйнен (2). Тройку призеров замкнула белоруска Дарья Домрачева (1) +11,8 с.

Добавим также, завтрашнюю программу второго этапа Кубка мира закроют две эстафетные гонки.

Напомним, Семеренко в шаге от медали финишировала в спринте в Хохфильцене.

 

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