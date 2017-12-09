Джима замкнула шістку кращих гонки переслідування на етапі Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В австрійському Хохфільцені відбулася жіноча гонка переслідування в рамках другого етапу Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН.
Жодній з українок і призерок не вдалося відстрілятися без промахів. По 1-й не закритій мішені з 20 мали Юлія Джима та Ірина Варвинець, які фінішували відповідно 6-ю і 15-ю. Таким чином, Джима навіть потрапила в квіткову церемонію нагородження.
Віта Семеренко попри 3 хиби на вогневих рубежах опинилася відразу за Варвинець – 16-та. Її сестра Валентина також в топ-20 – 18-та (2). Анастасії Меркушині не вдалося закрити дві мішені – 22-й результат.
Відзначимо, що золоту нагороду одержала словачка Анастасія Кузьміна (1) 34:31,2 хв. На 10,2 с відстала фінка Кайса Макаряйнен (2). Трійку призерок замкнула білоруска Дар'я Домрачьова (1) +11,8 с.
Додамо також, завтрашню програму другого етапу Кубку світу закриють дві естафетні гонки.
Нагадаємо, Семеренко за крок до медалі фінішувала у спринті в Хохфільцені.