Двое детей отравились во время пожара в Хмельницкой области

10 февраля в 18:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного дома в г. Волочиск на ул. Заводской. Пожар локализован в 18:26 и ликвидирован в 18:28 пожарными 9-й пожарно-спасательной части.

В результате пожара продуктами горения отравились двое детей 2013 и 2014 г.р. В настоящее время состояние детей удовлетворительное. Кроме того огнем повреждены стены квартиры и вещи домашнего обихода.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Напомним, как сообщал УНН, в Киеве горел радиорынок, один человек пострадал.