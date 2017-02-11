Двоє дітей отруїлись під час пожежі на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вчора двоє дітей 2013 та 2014 р.н. отруїлися продуктами горіння під час пожежі у квартирі на Хмельниччині. Про це проінформували в ГУ ДСНС у Хмельницькій області, повідомляє УНН.
10 лютого о 18:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі двоповерхового будинку в м. Волочиськ на вул. Заводській. Пожежу локалізували о 18:26 та ліквідували о 18:28 вогнеборці 9-ї пожежно-рятувальної частини.
Внаслідок пожежі продуктами горіння отруїлися двоє дітей 2013 та 2014 р. н.. На цей час стан малолітніх дітей задовільний. Крім того вогнем пошкоджено стіни квартири та речі домашнього вжитку.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил експлуатації електрообладнання.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Києві горів радіоринок, одна людина постраждала.