Двух сотрудников ФСБ обвинили в кибератаке на Yahoo

По версии обвинения, офицеры ФСБ Д.Докучаев и И.Сущин наняли для взломов двух хакеров - россиянина Алексея Билана и гражданина Казахстана и Канады Карима Баратова. В конце 2014 года они получили незаконный доступ более чем к 500 млн аккаунтов в Yahoo. Среди жертв хакерской атаки оказались российские журналисты, чиновники из РФ и США, а также представители российской компании, занятой в сфере кибербезопасности. Все они представляли интерес для ФСБ, отмечается в сообщении Минюста США.

Кроме того, были сломаны аккаунты сотрудников российского инвестбанка, французской транспортной компании, швейцарского оператора биткоины и американской авиакомпании.

Всего фигурантов дела обвиняют по 47 эпизодам, в том числе в сговоре с целью компьютерного мошенничества, взломе компьютерных систем и экономическом шпионаже. По отдельным пунктам обвинения им грозит от 2 до 20 лет лишения свободы.

US Charges Russian FSB Officers & Their Criminal Conspirators for Hacking Yahoo & Millions of Email Accounts https://t.co/eN46dgc2PC

- Justice Department (@TheJusticeDept) 15 марта 2017 г.