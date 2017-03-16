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Двух сотрудников ФСБ обвинили в кибератаке на Yahoo

Двух сотрудников ФСБ обвинили в кибератаке на Yahoo

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Министерство юстиции США официально выдвинуло против сотрудников ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина обвинения в краже данных сотен миллионов пользователей интернет-компании Yahoo, передает УНН со ссылкой на DW.

Американский Минюст считает, что офицеры ФСБ Д.Докучаев и И.Сущин с помощью двух хакеров получили доступ к аккаунтам российских журналистов и чиновников из России и США.

По версии обвинения, офицеры ФСБ Д.Докучаев и И.Сущин наняли для взломов двух хакеров - россиянина Алексея Билана и гражданина Казахстана и Канады Карима Баратова. В конце 2014 года они получили незаконный доступ более чем к 500 млн аккаунтов в Yahoo. Среди жертв хакерской атаки оказались российские журналисты, чиновники из РФ и США, а также представители российской компании, занятой в сфере кибербезопасности. Все они представляли интерес для ФСБ, отмечается в сообщении Минюста США.

Кроме того, были сломаны аккаунты сотрудников российского инвестбанка, французской транспортной компании, швейцарского оператора биткоины и американской авиакомпании.

Всего фигурантов дела обвиняют по 47 эпизодам, в том числе в сговоре с целью компьютерного мошенничества, взломе компьютерных систем и экономическом шпионаже. По отдельным пунктам обвинения им грозит от 2 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, спецслужбы Британии предупредили партии о риске кибератак со стороны РФ.

US Charges Russian FSB Officers & Their Criminal Conspirators for Hacking Yahoo & Millions of Email Accounts https://t.co/eN46dgc2PC

- Justice Department (@TheJusticeDept) 15 марта 2017 г.

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