Двох співробітників ФСБ звинуватили в кібератаці на Yahoo

Американський Мін’юст вважає, що офіцери ФСБ Д.Докучаєв і І.Сущин за допомогою двох хакерів отримали доступ до акаунтів російських журналістів і урядовців з Росії та США.



За версією звинувачення, офіцери ФСБ Д.Докучаєв і І.Сущин найняли для зломів двох хакерів — росіянина Олексія Білана і громадянина Казахстану та Канади Каріма Баратова. В кінці 2014 року ці фірми отримали незаконний доступ більш ніж до 500 млн акаунтів в Yahoo. Серед жертв хакерської атаки виявилися російські журналісти, урядовці з РФ і США, а також представники російської компанії, зайнятої в сфері кібербезпеки. Всі вони представляли інтерес для ФСБ, відзначається в повідомленні Мін’юсту США.

Крім того, були зламані акаунти співробітників російського інвестбанку, французької транспортної фірми, швейцарського оператора біткоіни і американської авіакомпанії.

Всього фігурантів справи звинувачують по 47 епізодам, зокрема в змові з метою комп’ютерного шахрайства, зломі комп’ютерних систем і економічному шпигунстві. За окремими пунктами звинувачення їм загрожує від 2 до 20 років позбавлення волі.

U.S. Charges Russian FSB Officers & Their Criminal Conspirators for Hacking Yahoo & Millions of Email Accounts https://t.co/eN46dgc2PC

— Justice Department (@TheJusticeDept) 15 марта 2017 г.