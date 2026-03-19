Движение "Честная мобилизация" и военные требуют запретить блоггерам-ухылянтам баллотироваться в депутаты всех уровней.

Военные требуют запретить забронированным с помощью разных схем блоггерам и активистам баллотироваться в органы власти. Об этом говорится в заявлении представителя движения "Честная мобилизация", ветерана российско-украинской войны Алексея "Сталкера".

"50% граждан, согласно опросу Разумкова, уверены, что забронированные через разные схемы блоггеры, активисты и другие ухылянты не имеют никакого права голосовать и избираться на первых послевоенных выборах. Вместе с общественным движением "Честная мобилизация" мы поддерживаем позицию граждан. Мы выступаем с инициативой запретить забронированным через разные схемы блоггерам, активистам и другим ухылянтам баллотироваться в депутаты всех уровней. Независимо от того, когда именно будут выборы, это нужно определить уже сейчас: прятался от службы – не имеешь права быть избранным даже в сельсовет", - заявил ветеран.

Он отметил, что пока одни прячутся от мобилизации с помощью разных схем, другие рискуют собственной жизнью для защиты Украины.

"Страна не может строиться по двойным стандартам. Там, где одни сегодня платят высокую цену — собственной жизнью и здоровьем, другие не имеют права сначала "порешать" себе бронь, отсидеться, а потом претендовать на власть. Люди, которые отказываются защищать страну и паразитируют на ней, не имеют права решать судьбу государства", - отметил "Сталкер".

Ветеран подчеркнул, что люди, отказавшиеся защищать государство, не могут претендовать на должности в органах власти.

"Сейчас вся страна наблюдает за ресторанными баталиями Шабунина, которого в киевских забегаловках можно встретить чаще, чем за пределами столицы. За объяснениями Мокрика, который в разгар войны пришел оформлять инвалидность с советской справкой. За аргументацией Николова, который не может защищать государство, потому что вдруг стал опекуном. За всем нытьем этих блоггеров и "активистов", которые держат "ютюбный фронт": "я опекун", "у меня родинки", "я не пушечное мясо", "каждый на своем месте"… Люди, которые отказались защищать государство, не могут претендовать на то, чтобы защищать права украинцев во власти", - подчеркнул представитель движения "Честная мобилизация".

Как сообщалось ранее, в Украине было начато движение "Честная мобилизация", разоблачающее "забронированных" ухылянтов-"активистов" и "мажоров". Его создали военные и гражданские, выступающие за справедливую мобилизацию, в частности, за прозрачную систему бронирования от службы в армии.

Движение уже обнародовало ряд досье на блоггеров и активистов, уклоняющихся от службы с помощью разных схем. В частности, в список ухылянтов попали: Виталий Шабунин, Данило Мокрик, Юрий Николов, Михаил Жернаков, Игорь Мосийчук и другие известные личности.