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Два школьника во Львовской области навеселе устроили пожар в школе

Два школьника во Львовской области навеселе устроили пожар в школе

Киев • УНН

 • 10226 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 января. УНН. Вчера в школе во Львовской области произошел пожар, горело межэтажное перекрытие. Правоохранители установили, что причиной возгорания стал поджог, к которому причастны ученики школы. Они хотели похитить классный журнал. Об этом проинформировали в ГУ Нацполиции во Львовской области, сообщает УНН.

В Турковское отделение полиции во Львовской области 29 января в 22.45 поступило сообщение от местных пожарных о том, что в помещении местной школы горит межэтажное перекрытие. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что причиной возгорания стал поджог, к которому причастны ученики школы - два брата в возрасте 13 и 14 лет, проживающие в одном из сел района.

Около 21.30 несовершеннолетние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынули стекло и проникли в помещение школы. Ребята облили входную дверь в класс, в котором учится один из братьев, горючим веществом и подожгли ее, а также повредили входную дверь в кабинет завуча. По словам ребят, они хотели похитить классный журнал.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до пятнадцати лет лишения свободы. Родители ребят будут привлечены к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КоАП Украины. Проводится досудебное расследование.

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