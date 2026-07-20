Дожди с грозами и 33-градусная жара - прогноз погоды на 20 июля
Киев • УНН
В Украине 20 июля ожидаются умеренные дожди с грозами, местами значительные осадки, град и шквалы. Температура днем от 22° на западе до 33° на юге и востоке.
В Украине 20 июля ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы, температура воздуха днем поднимется местами до 33 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
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По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями. В Украине, кроме востока и юго-востока, умеренные, в северных и центральных областях местами значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-21°; днем 25-30°, на юге и востоке страны до 33°, в западных областях 22-27°.
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