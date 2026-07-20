Дожди с грозами и 33-градусная жара - прогноз погоды на 20 июля

Число пострадавших после удара КАБами по Запорожью возросло до 42, два человека погибли

Число пострадавших после удара КАБами по Запорожью возросло до 42, два человека погибли

Число пострадавших после удара КАБами по Запорожью возросло до 42, два человека погибли

Число пострадавших после удара КАБами по Запорожью возросло до 42, два человека погибли