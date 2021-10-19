Исследование: до 2040-х годов Африка может остаться без последних ледников

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Потепление в Африке происходит более быстрыми темпами, чем в среднем на Земле, и к 2040-м годам этот континент может полностью лишиться ледников в горных массивах Килиманджаро, Кения и Рувензори. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник в Женеве докладе, подготовленном Всемирной метеорологической организацией (ВМО) в сотрудничестве с рядом партнеров, пишет УНН.

Детали

“Сейчас только три горы в Африке покрыты ледниками. Это массив гор Кения (Республика Кения), Рувензори (Республика Уганда) и Килиманджаро (Объединенная Республика Танзания). Хотя эти ледники слишком малы, чтобы служить крупными резервуарами воды, они имеют значительное туристическое и научное значение”, — пояснили в ВМО.

Нынешние темпы отступления горных ледников являются более высокими, чем в среднем на планете, отметили авторы доклада. “Если это продолжится, то приведет к полной дегляциации к 2040-м годам”, — предупредили эксперты. По их мнению, первой льда лишится гора Кения, это произойдет примерно на 10 лет раньше, чем в случае с Килиманджаро и Рувензори.

Эксперты констатировали, что потепление в Африке идет быстрее, чем в среднем на Земле. Период с 1991 по 2020 год был более теплым, чем предыдущие 30 лет, которые в свою очередь характеризовались более высокой средней температурой, чем период с 1931 по 1960 год. Темпы роста уровня Индийского и Атлантического океанов у африканского побережья превышают среднемировые показатели. В 2020 году наблюдались более обильные, чем обычно, осадки в ряде областей, в том числе в зоне Сахеля, Восточно-Африканской рифтовой долине и на северо-востоке Африки. Судан, Южный Судан, Эфиопия, Чад и ряд других стран пережили наводнения. Засуха на Мадагаскаре привела к гуманитарному кризису.

Изменение климата усугубило в 2020 году проблему продовольственной безопасности в Африке, усилило в условиях пандемии коронавируса кризис в здравоохранении и бедность, говорится в докладе. На Восточную Африку и регион Африканского Рога в 2020 году пришлось 12% общемирового количества новых беженцев и перемещенных лиц. Более 1,2 млн человек покинули свои дома вследствие стихийных бедствий, а почти полмиллиона — из-за конфликтов.

По прогнозам, к 2030 году 118 млн человек в Африке, живущих менее чем на 1,9 доллара в день, столкнутся с засухами, наводнениями и экстремальной жарой. По оценке экспертов ВМО, страны, расположенные южнее Сахары, нуждаются в ежегодных инвестициях в размере 30-50 млрд долларов в ближайшие 10 лет, чтобы “избежать еще больших расходов на дополнительную помощь, связанную с катастрофами”.

“В 2020 году климатические индикаторы в Африке характеризовались повышением температуры, ускорением подъема уровня моря, экстремальной погодой, а также климатическими событиями, такими как наводнения, оползни и засухи, — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. — Быстрое уменьшение ледников, остающихся на востоке Африки, которые, как ожидается, полностью растают в ближайшем будущем, сигнализирует об угрозе неизбежных и необратимых изменений в системе Земли”. Глава организации подчеркнул необходимость инвестиций в технологическое развитие, повышение возможностей африканских стран в сфере раннего предупреждения стихийных бедствий, наблюдения за погодой, климатом и водной средой.

STARTING NOW:
Release of the State of the Climate in Africa 2020 report#Climatechange trends, extreme #weather, and associated risks and impacts on socio-economic development. It highlights lessons for #ClimateAction
Join us at the high-level launch https://t.co/PFCdbiysMm pic.twitter.com/3WASUIEpiU

— World Meteorological Organization (@WMO) October 19, 2021

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