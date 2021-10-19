Дослідження: до 2040-х років Африка може залишитися без останніх льодовиків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Потепління в Африці відбувається більш швидкими темпами, ніж в середньому на Землі, і до 2040-х років цей континент може повністю втратити льодовики у гірських масивах Кіліманджаро, Кенія і Рувензорі. Такий прогноз міститься в опублікованій у вівторок у Женеві доповіді, підготовленій Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) у співпраці з низкою партнерів, пише УНН.

Деталі

“Зараз тільки три гори в Африці покриті льодовиками. Це масив гір Кенія (Республіка Кенія), Рувензорі (Республіка Уганда) і Кіліманджаро (Об’єднана Республіка Танзанія). Хоча ці льодовики занадто малі, щоб служити великими резервуарами води, вони мають значне туристичне і наукове значення”, — пояснили у ВМО.

Нинішні темпи відступу гірських льодовиків є вищими, ніж в середньому на планеті, зазначили автори доповіді. “Якщо це триватиме, то приведе до повної дегляціації до 2040-х років”, — попередили експерти. На їхню думку, першою льоду позбудеться гора Кенія, це станеться приблизно на 10 років раніше, ніж у випадку з Кіліманджаро і Рувензорі.

Експерти констатували, що потепління в Африці йде швидше, ніж в середньому на Землі. Період з 1991 по 2020 рік був більш теплим, ніж попередні 30 років, які в свою чергу характеризувалися більш високою середньою температурою, ніж період з 1931 по 1960 рік. Темпи зростання рівня Індійського і Атлантичного океанів біля африканського узбережжя перевищують середньосвітові показники. У 2020 році спостерігалися більш рясні, ніж зазвичай, опади в ряді областей, у тому числі в зоні Сахеля, Східно-Африканської рифтової долини і на північному сході Африки. Судан, Південний Судан, Ефіопія, Чад і ряд інших країн пережили повені. Засуха на Мадагаскарі привела до гуманітарної кризи.

Зміна клімату посилила в 2020 році проблему продовольчої безпеки в Африці, посилила в умовах пандемії коронавірусу кризу в охороні здоров’я та бідність, йдеться у доповіді. На Східну Африку і регіон Африканського Рогу в 2020 році довелося 12% загальносвітової кількості нових біженців і переміщених осіб. Понад 1,2 млн осіб покинули свої будинки внаслідок стихійних лих, а майже півмільйона — через конфлікти.

За прогнозами, до 2030 року 118 млн осіб в Африці, які живуть менш ніж на 1,9 долара в день, зіткнуться з засухами, повенями і екстремальною спекою. За оцінкою експертів ВМО, країни, розташовані на південь від Сахари, потребують щорічних інвестицій у розмірі 30-50 млрд доларів у найближчі 10 років, щоб “уникнути ще більших витрат на додаткову допомогу, пов’язану з катастрофами”.

“У 2020 році кліматичні індикатори в Африці характеризувалися підвищенням температури, прискоренням підйому рівня моря, екстремальною погодою, а також кліматичними подіями, такими як повені, зсуви і посухи, — заявив генеральний секретар ВМО Петтері Таалас. — Швидке зменшення льодовиків, що залишаються на сході Африки, які, як очікується, повністю розтануть в найближчому майбутньому, сигналізує про загрозу неминучих і незворотних змін в системі Землі”. Глава організації наголосив на необхідності інвестицій в технологічний розвиток, підвищення можливостей африканських країн у сфері раннього попередження стихійних лих, спостереження за погодою, кліматом і водним середовищем.

STARTING NOW:
Release of the State of the Climate in Africa 2020 report #Climatechange trends, extreme #weather , and associated risks and impacts on socio-economic development. It highlights lessons for #ClimateAction
Join us at the high-level launch https://t.co/PFCdbiysMm pic.twitter.com/3WASUIEpiU

— World Meteorological Organization (@WMO) October 19, 2021

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