К Земле приближается крупный астероид - NASA
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В пятницу, 22 марта, к Земле на на 300-304 тыс. км приблизится небесное тело, которому дали наименование EA2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Центра NASA по изучению небесных тел.
Крупный астероид, которому дали наименование EA2, пролетит от Земли на меньшем расстоянии, чем дистанция между Землей и Луной.
Как отмечается, астероид имеет в поперечнике от 18 до 40 м, его скорость сближения с Землей составляет чуть более 5 км/с. Он приблизится к планете 22 марта в 7:53 по Киеву на 300-304 тыс. км, что ближе, чем расстояние между Землей и Луной, которая кружит на удалении 384 тыс. км.
Как сообщал УНН, мимо Земли на опасной близости пролетел астероид.
Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O— Massimo (@Rainmaker1973) 15 марта 2019 г.