К Земле приближается крупный астероид - NASA

Крупный астероид, которому дали наименование EA2, пролетит от Земли на меньшем расстоянии, чем дистанция между Землей и Луной.

Как отмечается, астероид имеет в поперечнике от 18 до 40 м, его скорость сближения с Землей составляет чуть более 5 км/с. Он приблизится к планете 22 марта в 7:53 по Киеву на 300-304 тыс. км, что ближе, чем расстояние между Землей и Луной, которая кружит на удалении 384 тыс. км.

Как сообщал УНН, мимо Земли на опасной близости пролетел астероид.

Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O

— Massimo (@Rainmaker1973) 15 марта 2019 г.