До Землі наближається великий астероїд - NASA

Великий астероїд, якому дали назву EA2, пролетить від Землі на меншій відстані, ніж дистанція між Землею і Місяцем.

Як зазначається, астероїд має в поперечнику від 18 до 40 м, його швидкість зближення із Землею становить трохи більше 5 км/с. Він наблизиться до планети 22 березня о 7:53 за Києвом на 300-304 тис. км, що ближче, ніж відстань між Землею і Місяцем, яка кружляє на видаленні 384 тис. км.

Як повідомляв УНН, повз Землю на небезпечній близькості пролетів астероїд.

Newly discovered asteroid # 2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 1:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~ 305,000 km / 189,600 miles) https://t.co / 1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O

- Massimo (@ Rainmaker1973) 15 березня 2019 р