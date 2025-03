В Черное море вошел ракетный эсминец страны НАТО

Цитата:

"(Ракетный эсминец ВМС Италии - ред.) Luigi Durand de la Penne прошел через Босфор в направлении Черного моря в 4:00", - сообщил шипспоттер.

Детали

Информацию подтверждает также мониторинговая группа Black Sea News и Института Черноморских стратегических исследований.

Отмечается, что эсминец прервал натовские "каникулы", в течение которых с 27 июля в Черном море не было кораблей нечерноморских стран НАТО.

Добавим

После незаконной аннексии Крыма Россией НАТО усиливает свое присутствие в Черном море. Корабли НАТО действуют в Черном море на постоянной основе в полном соответствии с международным правом, обычно патрулируя воды в течение почти двух третей года.

Так, в июне в порт Одессы входили два корабля НАТО - британский эсминец HMS Defender (D36) и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten (F805).

ITS Luigi Durand de la Penne transits Bosphorus towards the BlackSea 04: 00Z / Oto Melara 127mm Vulcano & Selenia Elsag Albatros octuple launcher / Turkish CoastGuard TCSG29 escorted D560 / Italian naval ensign with coats of arms of maritime republics, Venice, Genoa, Pisa & Amalfi pic.twitter.com/KrTpQbroGT

- Yörük Işık (@YorukIsik) August 18, 2021