До Чорного моря увійшов ракетний есмінець країни НАТО

Цитата:

“(Ракетний есмінець ВМС Італії — ред.) Luigi Durand de la Penne пройшов через Босфор у напрямку Чорного моря о 4:00”, — повідомив шипспоттер.

Деталі

Інформацію підтверджує також моніторингова група Black Sea News та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.

Зазначається, що есмінець перервав натівські “канікули”, протягом яких з 27 липня в Чорному морі не було кораблів нечорноморських країн НАТО.

Додамо

Після незаконної анексії Криму Росією НАТО посилює свою присутність в Чорному морі. Кораблі НАТО діють в Чорному морі на постійній основі у цілковитій відповідності до міжнародного права, зазвичай патрулюючи води протягом майже двох третин року.

Так, у червні у порт Одеси входили два кораблі країн НАТО — британський есмінець HMS Defender (D36) та фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten (F805).

ITS Luigi Durand de la Penne transits Bosphorus towards the BlackSea 04:00Z / Oto Melara 127mm Vulcano & Selenia Elsag Albatros octuple launcher / Turkish CoastGuard TCSG29 escorted D560 / Italian naval ensign with coats of arms of maritime republics, Venice, Genoa, Pisa & Amalfi pic.twitter.com/KrTpQbroGT

— Yörük Işık (@YorukIsik) August 18, 2021