Днепропетровская и Николаевская области отправили в Авдеевку десятки тонн стройматериалов
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 4 февраля. УНН. Из Днепропетровской области в Авдеевку отправили 60 тонн стройматериалов на восстановление разрушенного жилья. Об этом корреспонденту УНН сообщили в областной администрации.
В очередном гуманитарном грузе из Днепра в Авдеевку - шифер, гвозди, деревянный брус, цемент. Шестой день подряд ситуация в тридцатитысячном городе возле Донецка остается напряженной. При необходимости Днепропетровская область будет помогать соседям и в дальнейшем.
В зону АТО отправились три грузовика. Ради безопасности, машины не будут доезжать до Авдеевки. Их встретят и разгрузят вблизи Краматорска.
Кроме этого, из Николаевской области отправили еще рубемаст - 300 рулонов, 400 кв. м стекла, 400 п.м кабеля, 2 тыс. п.м провода и 45 муфт. Все материалы новые.
Напомним, волонтеры и жители украинских городов организовали сбор гуманитарной помощи для Авдеевки.