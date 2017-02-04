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Днепропетровская и Николаевская области отправили в Авдеевку десятки тонн стройматериалов

Киев • УНН

 • 9528 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 4 февраля. УНН. Из Днепропетровской области в Авдеевку отправили 60 тонн стройматериалов на восстановление разрушенного жилья. Об этом корреспонденту УНН сообщили в областной администрации.

Днепропетровская и Николаевская области отправили в Авдеевку десятки тонн стройматериалов

В очередном гуманитарном грузе из Днепра в Авдеевку - шифер, гвозди, деревянный брус, цемент. Шестой день подряд ситуация в тридцатитысячном городе возле Донецка остается напряженной. При необходимости Днепропетровская область будет помогать соседям и в дальнейшем.

В зону АТО отправились три грузовика. Ради безопасности, машины не будут доезжать до Авдеевки. Их встретят и разгрузят вблизи Краматорска.

Кроме этого, из Николаевской области отправили еще рубемаст - 300 рулонов, 400 кв. м стекла, 400 п.м кабеля, 2 тыс. п.м провода и 45 муфт. Все материалы новые.

Напомним, волонтеры и жители украинских городов организовали сбор гуманитарной помощи для Авдеевки.

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