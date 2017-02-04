Дніпропетровщина та Миколаївщина відправили в Авдіївку десятки тонн будматеріалів
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 4 лютого. УНН. З Дніпропетровщини до Авдіївки відправили 60 тонн будматеріалів на відновлення зруйнованого житла. Про це кореспонденту УНН повідомили в обласній адміністрації.
У черговому гуманітарному вантажі з Дніпра до Авдіївки — шифер, цвяхи, дерев’яний брус, цемент. Шостий день поспіль ситуація у 30-тисячному місті поблизу Донецька залишається напруженою. За потреби Дніпропетровська область допомагатиме сусідам й надалі.
В зону АТО вирушили три вантажівки. Заради безпеки, автівки не доїжджатимуть до Авдіївки. Їх зустрінуть та розвантажать поблизу Краматорська.
Окрім цього, з Миколаївщини відправили ще рубемаст - 300 рулонів, 400 кв. м скла, 400 п.м кабеля, 2 тис. п.м проводу і 45 муфт. Всі матеріали нові.
Нагадаємо, волонтери та жителі українських міст організували збір гуманітарної допомоги для Авдіївки.