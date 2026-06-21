Для ветеранов запустили мобильное приложение «Защита+» со скидками и сервисами поддержки
Киев • УНН
Мобильное приложение "Защита+" для ветеранов предоставляет скидки, кешбэк и специальные предложения от бизнеса. Сервис также включает карту локаций, юридические консультации и психологическую помощь.
В Украине заработало мобильное приложение "Защита+", созданное для ветеранов и ветеранок войны. Платформа объединяет полезные сервисы, программы лояльности от бизнеса и быстрый доступ к различным видам помощи, сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, пишет УНН.
Детали
По его словам, пользователи приложения могут находить заведения-партнеры по геолокации, пользоваться картой локаций с пометкой "Здесь чтят ветеранов", а также получать скидки, кешбэк и специальные предложения.
После верификации статуса ветерана через приложение "Дія" пользователи могут подтверждать право на льготы с помощью QR-кода и получать push-уведомления о новых возможностях.
Компания SharksCode присоединилась к AI-комитету Ассоциации IT Ukraine17.06.26, 16:12 • 12029 просмотров
Также в сервисе собраны контакты линий поддержки, где ветераны могут получить юридические консультации, психологическую помощь и другие услуги.
Цифровая экосистема создана в рамках проекта "Здесь чтят ветеранов" общественной организации "Защита+" при поддержке Министерства по делам ветеранов и Киевской областной военной администрации. Разработчики отмечают, что перечень партнеров и доступных предложений в дальнейшем будет расширяться.
В «Дії» стартует бета-тестирование онлайн-расторжения брака18.06.26, 13:50 • 4212 просмотров