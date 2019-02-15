Диетолог посоветовала, как продлить молодость

"Сейчас (медики - ред.) говорят о том, что, если вы хотите оставаться максимально долго молодыми, если вы хотите отсрочить приход болезней и старости, дряхлости, надо отказываться от обеда и ужина 1-2 раза в неделю, придерживаться принципов здорового питания, быть очень физически активным - чем старше вы становитесь, тем больше вам нужно силовых упражнений", - отметила диетолог.



По ее словам, эти меры позволяют сохранить клетки и усилить регенерацию нервных клеток, уменьшает уровень воспаления, который приходит вместе со старением.



При этом она подчеркнула, что избыточность в пище оказывает не только эстетический эффект, но и запускает воспалительные процессы в организме.



"Болезни наступают практически у каждого человека - просто у каждого по-разному, в зависимости от генетики, но можно отсрочить их на много лет", - отметила врач.



Напомним, дневной рацион человека, стремящегося избавиться от лишнего веса, должен на 75-80% состоять из продуктов растительного происхождения, но при этом содержать также белки и жиры.



Допустимой ежедневной нормы сахара быть не может, поскольку добавленный сахар вреден для здоровья в любом количестве.



Здоровый напиток - это вода, а потом может идти кофе - тоже естественно, не переработанный продукт, чай - травяной, зеленый, черный и так далее.