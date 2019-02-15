Дієтолог порадила, як подовжити молодість

"Зараз (медики – ред.) говорять про те, що, якщо ви хочете залишатись максимально довго молодими, якщо ви хочете відстрочити прихід хвороб і старості, одряхління, треба відмовлятися від обіду і вечері 1-2 рази на тиждень, притримуватись принципів здорового харчування, бути дуже фізично активним – чим старше ви стаєте, тим більше вам потрібно силових вправ", - зазначила дієтолог.



За її словами, ці заходи дозволяють зберегти клітини і посилити регенерацію нервових клітин, зменшує рівень запалення, що приходить разом із старінням.



При цьому вона наголосила, що надлишковість у їжі чинить не тільки естетичний ефект, а й запускає запальні процеси в організмі.



"Хвороби настають практично в кожної людини – просто у кожної по-різному, в залежності від генетики, але можна відстрочити їх на багато років", - наголосила лікар.



Нагадаємо, денний раціон людини, яка прагне позбутися зайвої ваги, має на 75-80% складатись із продуктів рослинного походження, але при цьому містити також білки та жири.



Допустимої щоденної норми цукру бути не може, оскільки доданий цукор шкідливий для здоров'я в будь-якій кількості.



Найздоровіший напій – це вода, а потім може іти кава – теж природний, не перероблений продукт, чай – трав'яний, зелений, чорний і так далі.