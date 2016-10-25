Дети-переселенцы с Востока Украины получили школьные принадлежности от польских волонтеров

"Дети получили книги, тетради, ранцы, карандаши, словом, все необходимое для обучения. Помощь была организована для детей из Винницы, которые в результате военных действий на Восточной Украине, были вынуждены уехать из Донецка ", - говорится в сообщении.

Как отмечает представитель Польского клуба в Виннице Максим Багров, семьи в сложной материальной ситуации, а следовательно, каждая помощь - важна.

"Все эти семьи сбежали от войны. У родителей нет достаточно денег, чтобы нанимать жилье, покупать продукты, одежду, канцтовары. Итак, для нас это очень большая помощь от Польши ", - отметил Н.Багров.

Как сообщал УНН, в Днепре для переселенцев волонтеры организовали курсы по украинскому языку .