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15 марта, 19:03 • 115873 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168734 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139282 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131642 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113501 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105868 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101737 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Дети-переселенцы с Востока Украины получили школьные принадлежности от польских волонтеров

Дети-переселенцы с Востока Украины получили школьные принадлежности от польских волонтеров

Киев • УНН

 • 9858 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Школьные принадлежности, которое в рамках акции Фонда "Братство" собрано в польском городке Криница-Здруй, передано детям из Винницы, которые в результате боевых действий переехали из Донецка, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Дети получили книги, тетради, ранцы, карандаши, словом, все необходимое для обучения. Помощь была организована для детей из Винницы, которые в результате военных действий на Восточной Украине, были вынуждены уехать из Донецка ", - говорится в сообщении.

Как отмечает представитель Польского клуба в Виннице Максим Багров, семьи в сложной материальной ситуации, а следовательно, каждая помощь - важна.

"Все эти семьи сбежали от войны. У родителей нет достаточно денег, чтобы нанимать жилье, покупать продукты, одежду, канцтовары. Итак, для нас это очень большая помощь от Польши ", - отметил Н.Багров.

Как сообщал УНН, в Днепре для переселенцев волонтеры организовали курсы по украинскому языку .

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