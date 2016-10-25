Дети-переселенцы с Востока Украины получили школьные принадлежности от польских волонтеров
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Школьные принадлежности, которое в рамках акции Фонда "Братство" собрано в польском городке Криница-Здруй, передано детям из Винницы, которые в результате боевых действий переехали из Донецка, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"Дети получили книги, тетради, ранцы, карандаши, словом, все необходимое для обучения. Помощь была организована для детей из Винницы, которые в результате военных действий на Восточной Украине, были вынуждены уехать из Донецка ", - говорится в сообщении.
Как отмечает представитель Польского клуба в Виннице Максим Багров, семьи в сложной материальной ситуации, а следовательно, каждая помощь - важна.
"Все эти семьи сбежали от войны. У родителей нет достаточно денег, чтобы нанимать жилье, покупать продукты, одежду, канцтовары. Итак, для нас это очень большая помощь от Польши ", - отметил Н.Багров.
Как сообщал УНН, в Днепре для переселенцев волонтеры организовали курсы по украинскому языку .