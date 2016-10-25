Діти-переселенці зі Сходу України отримали шкільне приладдя від польських волонтерів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Шкільне приладдя, яке в рамках акції Фонду “Братерство” зібрано в польському містечку Криниця-Здруй, передано дітям з Вінниці, що внаслідок бойових дій переїхали з Донецька, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.
“Малюки отримали книжки, зошити, ранці, олівці, словом, все необхідне для навчання. Допомога була організована для дітей з Вінниці, які внаслідок воєнних дій у Східній Україні, були змушені виїхати з Донецька”, — йдеться в повідомленні.
Як наголошує представник Польського клубу у Вінниці Максим Багров, сім’ї у складній матеріальній ситуації, а отже, кожна допомога — важлива.
“Усі ці родини втекли від війни. У батьків немає достатньо грошей, щоб наймати помешкання, купувати продукти, одяг, канцтовари. Отже, для нас це дуже велика допомога від Польщі”, — зазначив М.Багров.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі для переселенців волонтери організували курси з української мови.