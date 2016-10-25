Діти-переселенці зі Сходу України отримали шкільне приладдя від польських волонтерів

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 1842 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 11044 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 32306 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 61605 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 75721 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144856 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206515 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193360 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213036 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197392 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 8414 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 7514 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 9320 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 4056 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 8986 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 11044 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 488825 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323084 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 384959 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497204 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126444 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185896 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128502 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163090 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186316 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Діти-переселенці зі Сходу України отримали шкільне приладдя від польських волонтерів

Діти-переселенці зі Сходу України отримали шкільне приладдя від польських волонтерів

Київ • УНН

 • 9858 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Шкільне приладдя, яке в рамках акції Фонду “Братерство” зібрано в польському містечку Криниця-Здруй, передано дітям з Вінниці, що внаслідок бойових дій переїхали з Донецька, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.

“Малюки отримали книжки, зошити, ранці, олівці, словом, все необхідне для навчання. Допомога була організована для дітей з Вінниці, які внаслідок воєнних дій у Східній Україні, були змушені виїхати з Донецька”, — йдеться в повідомленні.

Як наголошує представник Польського клубу у Вінниці Максим Багров, сім’ї у складній матеріальній ситуації, а отже, кожна допомога — важлива.

“Усі ці родини втекли від війни. У батьків немає достатньо грошей, щоб наймати помешкання, купувати продукти, одяг, канцтовари. Отже, для нас це дуже велика допомога від Польщі”, — зазначив М.Багров.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі для переселенців волонтери організували курси з української мови.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,817.29