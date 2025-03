Дипломаты ЕС и США в День письменности и языка назвали любимое украинское слово и зачитали стихотворение

Так, американские дипломаты из посольства США в видеообращении поделились своими любимыми украинскими словами.

Так, один из дипломатов долго колебался между словами "відповідальність", "прозорість" та "вареники", другие - уверенно заявляли, что это - "полуниця", "вдячність", "блакитний".

Поздравляем с Днем украинской письменности и языка!

В этот день наши американские дипломаты поделились своими любимыми украинскими словами.



Команда представительства ЕС в Украине, в свою очередь, также обнародовала видеообращение, в котором дипломаты по случаю этого праздника читают украинской отрывок из стихотворения Лины Костенко "Життя іде і все без коректур...".

Посольство Великобритании в Украине в этот день решило присоединиться к написанию Радиодиктанта национального единства.

"В День украинской письменности и языка британские и местные сотрудники решили проверить свои знания украинского языка на письме", - говорится в сообщении дипломатов в Twitter.

Напомним, сегодня, в День письменности и языка, Украинское радио традиционно провело Всеукраинский диктант национального единства.