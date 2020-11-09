Дипломати ЄС і США у День писемності та мови назвали улюблене українське слово та зачитали вірш
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Іноземні дипломати по-різному привітали український народ з Днем писемності та мови: хтось писав диктант, хтось розповідав про улюблені слова, а деякі навіть зачитали вірш відомої української поетеси, передає УНН.
Так, американські дипломати із посольства США у відеозверненні поділилися своїми улюбленими українськими словами.
Так, хтось із дипломатів довго вагався між словами "відповідальність", "прозорість" та "вареники", інші - впевнено заявляли, що це - "полуниця", "вдячність", "блакитний".
Вітаємо з Днем української писемності та мови!
У цей день наші американські дипломати поділилися своїми улюбленими українськими словами.
Happy Ukrainian Literature and Language Day! Our American diplomats shared their favorite Ukrainian words. pic.twitter.com/g2g9bPqTl8
Команда представництва ЄС в України, своєю чергою, також оприлюднила відеозвернення, у якому дипломати з нагоди цього свята читають українською уривок із вірша Ліни Костенко "Життя іде і все без коректур...".
Представництво ЄС вітає всіх українців із Днем української писемності та мови! Не пропустіть відео, в якому наша команда з нагоди цього свята читає українською уривок із вірша Ліни Костенко pic.twitter.com/Gew0wFOzRQ— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 9, 2020
Посольство Великої Британії в Україні у цей день вирішило долучитися до написання Радіодиктанту національної єдності.
Посольство Великої Британії долучилося до написання Радіодиктанту національної єдності.
У День української писемності та мови британські й місцеві співробітники вирішили перевірити свої знання української мови на письмі.#РадіоДиктант2020 #пишемоукраїнською pic.twitter.com/xUuHQtjes3
"У День української писемності та мови британські й місцеві співробітники вирішили перевірити свої знання української мови на письмі", - йдеться у повідомленні дипломатів у Twitter.
Нагадаємо, сьогодні, у День писемності та мови, Українське радіо традиційно провело Всеукраїнський диктант національної єдності.