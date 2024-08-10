Дым охватил Херсон из-за масштабного пожара от атаки рф: дали рекомендации населению
Киев • УНН
Ночью из-за обстрела рф произошел крупный пожар за пределами Херсона. Дым охватил город, жителям советуют закрыть окна, пить больше воды и пользоваться масками для защиты органов дыхания.
Ночью из-за обстрела российских войск произошел крупный пожар за пределами Херсона. Дым охватил город, жителям советуют закрыть окна, пить больше воды и пользоваться масками для защиты органов дыхания, сообщили в Херсонской ОВА, пишет УНН.
Этой ночью из-за российского обстрела произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул на открытой территории за пределами города. Из-за сильного ветра дым быстро распространился, затянув почти весь Херсон
Отмечается, что пожарные прилагают все усилия, чтобы потушить возгорание.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна дома и не выходить лишний раз на улицу. Если есть очиститель воздуха, то советуют включить его на максимум.
Во время сильного задымления, как указано, целесообразно пользоваться защитными масками. Это уменьшает попадание загрязненных частиц в органы дыхания.
Также отмечается, что нужно пить много воды - до 2-3 литров в день, избегать физической активности. Повышенный питьевой режим будет способствовать тому, что токсины не будут накапливаться и будет работать выделительная система.
"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - подчеркнули в ОВА.
Херсонщина: через атаки рф 6 поранених, росіяни поцілили в інфраструктуру10 августа 2024, 07:00 • 18871 просмотр