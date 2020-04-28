Дельцы в Днепропетровской области наладили нелегальный бизнес на сигаретах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Днепропетровской области правоохранители блокировали незаконную деятельность лиц по хранению и реализации табачных изделий, при обыске изъято более 12 тыс. коробок с сигаретами. Про цесс сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"... пресекли деятельность лиц, занимавшихся незаконным хранением, перевозкой и реализацией табачных изделий в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведены обыски в уголовном производстве по факту незаконного приобретения, транспортировки с целью сбыта, а также сбыта подакцизных товаров, совершенных группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204).
"В ходе обысков изъято более 12 тыс. коробок с сигаретами ориентировочной стоимостью почти 90 млн грн. По данным следствия, в июле 2019-го лица, по предварительному сговору, организовали незаконное изготовление табачной продукции в "подпольных" цехах. В дальнейшем сигареты продавали на территории Украины, а также транспортировали через таможенную границу нашего государства", - говорится в сообщении.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, пограничники Харьковского отряда обнаружили 13 тыс. пачек табачных изделий российского производства.