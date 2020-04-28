Ділки на Дніпропетровщині налагодили нелегальний бізнес на цигарках

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Дніпропетровщині правоохоронці блокували незаконну діяльність осіб щодо зберігання та реалізації тютюнових виробів, під час обшуку вилучено понад 12 тис. коробок з цигарками. Про цес повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“... припинили діяльність осіб, які займалися незаконним зберіганням, перевезенням та реалізацією тютюнових виробів на Дніпропетровщині”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проведено обшуки у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, транспортування з метою збуту, а також збуту підакцизних товарів, вчинених групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204).

“В ході обшуків вилучено понад 12 тис. коробок з цигарками орієнтовною вартістю майже 90 млн грн. За даними слідства, у липні 2019 року особи, за попередньою змовою, організували незаконне виготовлення тютюнової продукції у "підпільних“ цехах. У подальшому цигарки продавали на території України, а також транспортували через митний кордон нашої держави”, — йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, прикордонники Харківського загону виявили 13 тисяч пачок тютюнових виробів російського виробництва.

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