Десантники-резервисты прыгали с парашютами в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Житомирской области резервисты десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины осуществили прыжки с парашютом. Об этом в Facebook сообщил командования ДШВ ВСУ, передает УНН.
Личный состав оперативного резерва первой очереди, который проходят учебные сборы на базе учебного центра ДШВ в Житомирской области, совершил прыжки с парашютом.
Сначала получали навыки на полигоне, а затем использовали их в воздухе. Подготовку проходили все без исключения, однако десантировались по собственному желанию.
"Главное - четко выполнять все команды инструкторов, выпускающего и его помощника, быть уверенным в своих действиях, которые мы во время тренировок довели до автоматизма", - прокомментировал младший сержант запаса Дмитрий.
"Перворазники" совершили прыжок с высоты 800 метров, а их опытные товарищи - с высоты 600 метров. Вместе с резервистами прыжки совершали военнослужащие воинских частей ДШВ Житомирского гарнизона. Личный состав боевых подразделений десантировался с оружием.
Напомним, военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, согласно плану боевой подготовки, совершили парашютные прыжки на воду.