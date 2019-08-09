Десантники-резервісти стрибали з парашутами на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На Житомирщині резервісти Десантно-штурмових військ Збройних сил України здійснили стрибки з парашутом. Про це в Facebook повідомило командування ДШВ ЗСУ, передає УНН.
Особовий склад оперативного резерву першої черги, який проходять навчальні збори на базі навчального центру ДШВ на Житомирщині, здійснив стрибки з парашутом.
Спершу здобували навички на полігоні, а потім використовували їх у повітрі. Підготовку проходили всі без виключення, однак десантувалися за власним бажанням.
"Головне – чітко виконувати всі команди інструкторів, випускаючого та його помічника, бути впевненим у своїх діях, які ми під час тренувань довели до автоматизму", - прокоментував молодший сержант запасу Дмитро.
"Першоразники" здійснили стрибок з висоти 800 метрів, а їх досвідчені товариші – з висоти 600 метрів. Разом з резервістами стрибки здійснювали військовослужбовці військових частин ДШВ Житомирського гарнізону. Особовий склад бойових підрозділів десантувався зі зброєю.
Нагадаємо, військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, згідно з планом бойової підготовки, здійснили парашутні стрибки на воду.