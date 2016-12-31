Госсовет Египта объявил об отставке своего генерального секретаря

"Совет принял отставку генсека Госсовета Египта Ваиля Шилби", - говорится в документе.

Исполняющим обязанности назначен советник Фуад Абдель Рахим.

В заявлении также отмечается, что принято постановление "о формировании комиссии для проверки всей документации, связанной с заключением каких-либо контрактов или договоров от имени Госсовета за последние пять лет, и проверки их на соответствие египетскому законодательству".