Госсовет Египта объявил об отставке своего генерального секретаря
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Государственный совет (Высший административный суд - ред.) Египта объявил об отставке генерального секретаря этого судебного органа страны, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Совет принял отставку генсека Госсовета Египта Ваиля Шилби", - говорится в документе.
Исполняющим обязанности назначен советник Фуад Абдель Рахим.
В заявлении также отмечается, что принято постановление "о формировании комиссии для проверки всей документации, связанной с заключением каких-либо контрактов или договоров от имени Госсовета за последние пять лет, и проверки их на соответствие египетскому законодательству".