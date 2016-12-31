Держрада Єгипту оголосила про відставку свого генерального секретаря
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Державна рада (Вищий адміністративний суд - ред.) Єгипту оголосила про відставку генерального секретаря цього судового органу країни, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Особлива рада прийняла відставку генсека Держради Єгипту Ваїля Шилбі”, — йдеться в документі.
Виконуючим обов’язки призначений радник Фуад Абдель Рахім.
У заяві також наголошується, що прийнято постанову “про формування комісії для перевірки всієї документації, пов’язаної з укладанням будь-яких контрактів або договорів від імені Держради за останні п’ять років, та перевірки їх на відповідність єгипетському законодавству”.
В комісію, яку очолить заступник Вищого адміністративного суду Ясер аль-Кардіні, увійшли представники Міністерства фінансів країни, державної рахункової палати та деяких інших органів при уряді Єгипту.
Відзначається, що створена комісія буде працювати гласно та “не приховувати від громадськості розкритих проявів корупції або будь-яких інших дій, що суперечать закону, незалежно від посади викритих у таких протиправних діях”.
На початку тижня єгипетська прокуратура видала розпорядження на затримання голови адміністративного управління Держради за підозрою в причетності до отримання хабарів. Одночасно були затримані ще два співробітники Вищого адміністративного суду.