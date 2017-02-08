Депутаты Литвы решили вернуть Калининград Европе

Депутат предлагает Литве или ЕС заняться вопросом отторжение Калининградской области от Российской Федерации. Третий вариант - Литва и ЕС должны решить это вместе.

"Аннексия Крыма показала, что послевоенном порядке в Европе приходит конец. Потому что Россия нарушила границу ", - считает депутат Сейма Литвы Бальсис.

Время пользования бывшими землями Восточной Пруссии для Российской Федерации закончился, убежден Бальсис.

"Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки предан России в пожизненное пользование ... Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан мирный договор". Он считает, что пришло время поставить на повестку дня вопрос о государственной принадлежности этих земель, и они не должны остаться русскими. Идея для Литвы не нова, еще в 2015 году ее первым озвучил депутат Сейма Лауринас Касчюнас.

"Если говорить о ситуации вокруг Крыма, то понятно, что никто не пошлет туда войска, чтобы отвоевать Крым. Нельзя в XXI веке занять территорию, сказав - она ​​когда-то была нашей и теперь будет нашей. Существуют Хельсинкские договоренности, в смысле Крыму возбуждено. То есть РФ должна заплатить за аннексию Крыма ", - заявил Касчюнас в интервью