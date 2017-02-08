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Депутати Литви вирішили повернути Калінінград Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Депутат Сейму Литви Лінас Бальсіс підняв питання про повернення Калінінградської області Росії до Європи. Питання прозвучало в форматі дискусії “Світ у 2017 році. Погляд з Вільнюса”. Про це УНН повідомляє з посиланням на литовське видання BALTNEWS.lt.

Депутати Литви вирішили повернути Калінінград Європі

Депутат пропонує Литві або ЄС зайнятися питанням відторгнення Калінінградській області від Російської Федерації. Третій варіант — Литва і ЄС повинні вирішити це спільно.

“Анексія Криму показала, що післявоєнному порядку в Європі приходить кінець. Тому що Росія порушила кордон”, — вважає депутат Сейму Литви Бальсіс.

Час користування колишніми землями Східної Пруссії для Російської Федерації закінчився, переконаний Бальсіс.

“Калінінград не був у Потсдамі або Гельсінкі відданий Росії в довічне користування... Було сказано: віддаємо під адміністрацію СРСР до тих пір, поки в Європі не буде підписано мирний договір”. Він вважає, що прийшов час поставити на порядок денний питання про державну приналежність цих земель, і вони не повинні залишитися російськими. Ідея для Литви не нова, ще в 2015 році її першим озвучив депутат Сейму Лаурінас Касчюнас.

“Якщо говорити про ситуацію навколо Криму, то зрозуміло, що ніхто не пошле туди війська, щоб відвоювати Крим. Не можна в XXI столітті зайняти територію, сказавши — вона колись була нашою і тепер буде нашою. Існують Гельсінські домовленості, які в сенсі Криму порушено. Тобто РФ повинна заплатити за анексію Криму”, — заявив Касчюнас в інтерв’ю

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